ألقت مباحث القاهرة القبض على خادمة وزوجها لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل تقدر قيمتها بـ 2.5 مليون جنيه بمدينة نصر وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كان المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من ربة منزل باكتشافها سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتهم بمبلغ مالى 2,5 مليون جنيه، وهاتفها المحمول من داخل شقنها.

وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الواقعة خادمة لدى المٌبلغة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها عبارة عن 5 خواتم ، وسلسلة.

وبمواجهتها أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم اعترفت الخادمة بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتمكنت من الاستيلاء على المسروقات وتسليهما لزوجها - عاطل - للتصرف فيها بالبيع، وألقى القبض عليه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي وأقر بقيامه بالتصرف في باقى المسروقات بالبيع.