وزير الاتصالات: 300 ألف رسالة للعمالة غير المنتظمة من أجل صرف المنحة الاستثنائية غدا

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أرسلت 300 ألف رسالة للعمالة غير المنتظمة؛ من أجل صرف المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه العمالة غدًا، مشيرًا إلى أن الرسالة تتضمن مكان وموعد الصرف.

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن جهات صرف المنحة تتمثل في جهتين هما: فروع البريد المصري بعدد أربعة آلاف مكتب و600 مدرسة، وفروع البنك الائتماني الزراعي البالغ عددها 1100، موضحًا أن مستحق الصرف من الممكن أن يتوجه إلى الفرع الأقرب لمحل إقامته دون التقيد بفرع معين.

وذكر أن مستحق الصرف لا يحق له التوجه إلى البريد إذا تلقى رسالة بالصرف من البنك الزراعي والعكس، لافتًا إلى أهمية اصطحاب الهاتف المحمول الذي استقبل عليها العامل الرسالة وأصل وصورة لبطاقة الرقم القومي حتى يتمكن من الحصول على المبلغ المخصص.

وتابع وزير الاتصالات أن الغرض من هذه الإجراءات ليس التعقيد ولكن الحرص على سلامة الناس، منوهًا أن كل منفذ سيكون على بابه مسؤول؛ من أجل التأكد من أن الجهة الخاصة بالعامل هي الجهة الصحيحة واليوم المحدد.

وأشار إلى توجه العامل بعد ذلك إلى المقاعد والانتظار لحين سماع اسمه، ثم تقديم صورة وأصل البطاقة في الشباك وتسلم المبلغ المخصص، لافتًا إلى استلام العامل كارت باسمه مرتبط بحساب تم فتحه باسمه في البريد أو البنك الزراعي المصري.

وناشد «طلعت» من لم يذهب إلى الصرف في اليوم المحدد بعدم القلق، موضحًا أن الوزارة سترسل رسالة أخرى له تخبره عن اليوم الجديد للصرف طالما مستحق.

ولفت إلى تخصيص الخط الساخن 142 لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة حول موعد وأماكن الصرف، مستطردًا عن سبب عدم تسجيل نصف مليون عامل بقاعدة البيانات: «بعضهم أدخل الرقم القومي بشكل غير سليم، وبعضهم كتب رقم الهاتف المحمول ناقصًا، وهو ما منعنا من التواصل مع الفرد».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.