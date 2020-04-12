الأوقاف: إنهاء خدمة عامل فتح المسجد لتحريض الأهالي على منع دفن طبيبة الدقهلية

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، إنهاء خدمة عامل بناء على تقرير المديرية، ومذكرة رئيس القطاع الديني.

وقال وزير الأوقاف في بيان اليوم، أنه أصدر قرارًا بإنهاء خدمة المدعو إبراهيم محمد فتحي إبراهيم ، الذي كان عاملا بإدارة أوقاف أجا – مديرية أوقاف الدقهلية، حيث قام بتمكين والده محمد فتحي إبراهيم من فتح المسجد الكبير بقرية قرموط البهو مركز أجا – محافظة الدقهلية وقيام والده بدعوة أهالي القرية للخروج للاحتجاج على دفن الدكتورة سونيا عبد العظيم بمقابر القرية مما أدى إلى إثارة الفوضى العامة بالقرية، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

وشدد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة أو إلقاء الدروس في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشدد وزير الأوقاف على أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني ، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملاً، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة.

وقال وزير الأوقاف، إن أي محاولة للالتفاف على تعليمات الوزارة الخاصة بمنع فتح المساجد وتعليق أداء صلاة الجمع والجماعات سوف تقابل بكل حزم وحسم، مشيرا إلى أنه تم التنبيه مجددا على مديري المديريات والإدارات و رؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشي العموم وكل المكلفين بالمتابعة بأهمية متابعة موضوع غلق المساجد في جميع الجمع والجماعات غلقا تاما ، مؤكدا أن الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعي ووطني وإنساني في مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية .