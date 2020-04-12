العراق: بدء مراحل رفع حظر التجوال في محافظة السليمانية

أعلنت محافظة السليمانية العراقية -اليوم الأحد- بدء المرحلة الأولى من عملية رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال سالار سراویي عضو اللجنة المشتركة لمركز محافظة السليمانية -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إنه تم منح الموافقات اللازمة لفتح بعض محال الحلاقة والموبايلات وتصليح السيارات وبعض المطاعم التي تقع ضمن أحياء مدينة السليمانية.

وأضاف أنه سيتم فتح سوق تبادل العملة في السليمانية، وسيبقى قرار حظر التجوال كما هو لحين صدور قرار جديد من قبل حكومة إقليم كردستان، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بفتح بعض المحال في أحياء مدينة السليمانية اعتبارا من الساعة الـثامنة صباحا وحتى الخامسة عصراً.