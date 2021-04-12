اليونان تؤكد أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

ودعا ديندياس، خلال مؤتمر جمعه مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، اليوم الإثنين، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، إلى خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد في أقرب وقت، ووقف إطلاق النار.

من جهته، أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، أهمية التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليونان، موضحا أهمية توطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق في العديد من الملفات من الهجرة غير الشرعية إلى التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

يذكر أن وزير الخارجية اليوناني قد وصل اليوم إلى بنغازي في زيارة تمهيدية لإعادة افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة.