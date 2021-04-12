سعيّد يصف الواقع التونسي بـ«المرهق والمقرف»

وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد واقع بلاده بـ"المرهق والمقرف"، معتبرا أن هذا الأمر "سببه غياب الإرادة الخالصة والنية الصادقة التي بإمكانها أن تخرج تونس من هذا الوضع".

وفي كلمة له خلال لقائه بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بمصر في القاهرة، شدد سعيّد على الدور الهام للتونسيين في الخارج في تعزيز إشعاع تونس وتطوير علاقاتها وشراكاتها مع دول الإقامة في عدة مجالات.

وأثنى على "تحلي التونسيين في الخارج بحس وطني عال ورغبة صادقة في المساهمة الفاعلة في رفع التحديات التي تواجهها البلاد".

من جهة أخرى أشاد بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع تونس ومصر، وقال: "التاريخ جمعنا في السابق وفي الحاضر وسيجمعنا في المستقبل''.

وحضر اللقاء عدد من الفنانين المقيمين بمصر بينهم لطيفة العرفاوي وأماني السويسي وعائشة بن أحمد ودرة زروق.