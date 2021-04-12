إيطاليا تعتزم الانتهاء من تطعيم من يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما هذا الشهر

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الاثنين إن إيطاليا تريد الانتهاء من تطعيم جميع من يبلغون من العمر 80 عاما فأكثر ضد فيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف سبيرانزا في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" " الآن الأولوية لمن يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما وبعد ذلك من تتراوح أعمارهم بين 70 و 80 عاما". ويتعين أن يحصل من يبلغون من العمر أكثر من 60 عاما على الجرعة الأولى على الأقل بحلول نهاية يونيو المقبل.

وفي بداية حملة التطعيم، جرى تطعيم من يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية ودور الرعاية .

وتلقى مؤخرا أفراد قوات الأمن والعاملون في المدارس وأخرون على اللقاح.

وقال سبيرانزا إنه تم اتخاذ قرار تطعيم هذه الفئات العمرية عندما جرى التوصية بتطعيم من أقل من 65 عاما بلقاح استرازينيكا.

وأضاف" علينا أن نقرر ما إذا كنا ستبقى على الجرعات في الثلاجة أو نستخدمها. قررنا توزيعها خاصة على العاملين في المدارس".

وأضاف أنه بعد التوصية اللاحقة بإعطاء لقاح استرازينيكا للجميع، عادت إيطاليا لخطتها الأصلية.