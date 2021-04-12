طبيب الزمالك يطمئن كارتيرون على حالة عبد الله جمعة

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واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وخضع جمعة لتدريبات تأهيلية وعلاجية اليوم الإثنين تحت إشراف عمرو المطرواي أخصائي العلاج الطبيعي.

من جهته، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الإثنين.

واطمأن المدير الفني على حالة عبدالله جمعة، فيما أكد له الطبيب أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.