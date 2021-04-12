الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في الشرق الأوسط بعيدة عن أعين العدو

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن "تحسن قدرات الجيش الاستخباراتية واتساع نطاق أهدافه وامتلاء مستودعاته بالذخيرة".

وقال كوخافي إن "الجهد الرئيسي لبناء القوة يهدف إلى تحسين القدرة الهجومية لجيش الدفاع الإسرائيلي بشكل عام والوحدات بشكل خاص".

وأضاف: "في غضون شهر تقريبا، سنقوم بإجراء تمرين لم يتم إجراؤه بعد، ونحن على أهبة الاستعداد مع تحسن القدرة الهجومية لتحويل أي تمرين أو تدريب إلى حقيقة".

وتعليقا على التوتر مع إيران، قال: "عمليات جنودنا في الشرق الأوسط بعيدة عن أعين الأعداء الذين يرون قدراتنا ويأخذون في الاعتبار الإجراءات الاحترازية".

وشدد على أن "القوات الإسرائيلية ستستمر بالعمل بقوة وحكمة وعزم ومسؤولية، من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل وحتى لا يتم إضافة أي اسم على حجارة الهيكل".