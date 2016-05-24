تراجع كبير لعدد ركاب إيجيان أيرلاينز اليونانية خلال الربع الأخير

أعلنت شركة الطيران اليونانية إيجيان أيرلاينز، في بيان رسمي اليوم الاثنين، تراجع عدد ركابها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 77.2% سنويا إلى 767 ألف راكب، مشيرة إلى أن عدد رحلاتها خلال الفترة نفسها تراجع بنسبة 61% سنويا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديميتريوس جروجيانيس، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله في بيان إن عام 2020 كانت بالتأكيد العام الأصعب في تاريخ صناعة الطيران كله.

وأضاف: "نتوقع تعافيا تدريجيا لكنه كبير خلال النصف الثاني من 2021 وما بعده، في ظل المعدل الجيد مؤخرا لتوزيع لقاحات (فيروس كورونا) وتطبيق جواز السفر الرقمي الأخضر في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية يونيو المقبل".

يأتي ذلك فيما تتوقع إيجيان أيرلاينز تسلم الطائرة الرابعة من طراز أيه 321 نيو والطائرة التاسعة من طراز أيه 320 نيو من شركة أيرباص خلال مايو المقبل ووفق خطة تسلم 46 طائرة جديدة من أيرباص حتى 2026.

في الوقت نفسه سجلت الشركة التي تعتبر الناقل الوطني لليونان خسائر صافية بقيمة 40.7 مليون يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح صافية بقيمة 1.4 مليون يورو خلال الفترة نفسهامن 2019.

وبلغت إيرادات إيجيان أيرلاينز خلال الربع الأخير من العام الماضي 72.6 مليون يورو مقابل 276.9 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وسجل عدد ركاب إيجيان أيرلاينز خلال العام الماضي ككل تراجعا بنسبة 5ر65% سنويا.