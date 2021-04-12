 فيسبوك يظهر للمستخدمين بأمريكا إشعارات أهلية تلقي لقاح كورونا - بوابة الشروق
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فيسبوك يظهر للمستخدمين بأمريكا إشعارات أهلية تلقي لقاح كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 5:51 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 5:51 م

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، أنها ستظهر إشعارات لمستخدميها في الولايات المتحدة في الجزء العلوي من واجهة الأخبار على تطبيق "فيسبوك"، حول أهلية حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد في الولايات التي فتحت مواعيد التطعيم لجميع البالغين.

وأوضحت الشركة، في مدونة نشرتها اليوم الإثنين، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه في حالة إعلان إحدى الولايات أن عامة الناس مؤهلون للحصول على لقاح Covid-19، فسيعرض "فيسبوك" إشعارًا للأشخاص في تلك الحالة يربطهم بوزارة الصحة بالولاية.

وأشار الموقع التقني إلى أن شركة فيسبوك كانت تعرض إشعارات مشابهة منذ فبراير الماضي للأشخاص البالغين 65 عاما فأكثر.

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