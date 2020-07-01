تسجيل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 46 ألفا و378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات 31 مليونا و197 ألفا و873 حالة.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 283 ألف حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 562 ألفا و66 حالة.

وأشارت الشبكة إلى توزيع 187 مليونا و47 ألفا و131 جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.