نشطاء معنيون بالدفاع عن الحيوانات ينجحون في إنقاذ 9 زرافات من جزيرة غارقة في كينيا

نجح نشطاء كينيون من أنصار حماية الحيوانات، في إنقاذ تسع زرافات نادرة من جزيرة معرضة للغرق.

وأعلنت جمعية "نورذرن رينجلاندز" اليوم الاثنين، أنه قد تم نقل آخر زرافتين من نوع "روتشيلد"، من جزيرة لونجيشارو الواقعة في بحيرة بارينجو، إلى البر الرئيسي يوم الجمعة الماضي.

وأفادت تقارير بأن الزرافات لم يتم نقلها إلى الجزيرة إلا في عام 2011 لزيادة أعداد الزرافات هناك.

وقالت الجمعية إن منسوب المياه في البحيرة ارتفع لدرجة أن الجزيرة صارت أصغر وأصغر، ولم يعد هناك ما يكفي من الطعام للزرافات.

وبدأت عملية إنقاذ الزرافات في مطلع شهر ديسمبر، حيث تم نقل الزرافات، واحدة تلو الأخرى على متن بارجة بنيت خصيصا لها، إلى محمية تبلغ مساحتها نحو 18 كيلومترا مربعا.

وقد تم جذب الزرافات إلى البارجة من خلال الاستعانة بثمرات المانجو.

ويبحث العلماء حاليا عن سبب ارتفاع منسوب المياه في بحيرة بارينجو، وكذلك في بحيرات أخرى في كينيا.