روسيا تُسجل 8 آلاف و320 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 8 آلاف و320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و649 ألفا و710 إصابات.

وجاء في بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1833 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 706 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 569 حالة إصابة، مشيرا إلى تسجيل 277 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 103 آلاف و263 حالة وفاة.

وأوضح أن 6 آلاف و656 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و272 ألفا و165 شخصا.