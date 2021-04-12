 العراق ينفي وجود أي فصائل مسلحة في سنجار بمحافظة نينوي شمال البلاد - بوابة الشروق
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العراق ينفي وجود أي فصائل مسلحة في سنجار بمحافظة نينوي شمال البلاد

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:13 ص

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، وجود أي فصائل مسلحة داخل سنجار بمحافظة نينوى شمال البلاد، مؤكدة أن الوضع الأمني في سنجار مستتب تماما.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي -في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن القوات الموجودة في سنجار هي قوات الجيش والشرطة المحلية التابعة إلى الحكومة المركزية، وتعمل بإشراف قيادة عمليات غرب نينوي.

على صعيد آخر، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أحد الإرهابيين في الأنبار، وعثرت على مخبأ للعبوات الناسفة.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية أن القبض على الإرهابي تم في منطقة الصقلاوية بالأنبار، على ضوء معلومات استخبارية.

من جانب آخر، ذكرت المديرية أنه تم العثور على مخبأ للعبوات الناسفة يضم 58 عبوة محلية الصنع في منطقة السكينية التابعة إلى قضاء سنجار، وتم تدميرها.


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