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رئيس الوزراء البريطاني وزعيم المعارضة يشيدان بالأمير فيليب

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 6:02 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 6:02 م
أشاد رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المعارضة الرئيسي بالأمير فيليب الذي توفي يوم الجمعة لماضي في جلسة برلمانية خاصة اليوم الاثنين.

ووقف بوريس جونسون وكير ستارمر وعدد من المشرعين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء في مجلس العموم دقيقة صمت حدادا على الدوق قبل إلقاء الخطب.

وقال جونسون: "من خلال خدمته غير المحدودة للملكة ، والكومنولث ، والقوات المسلحة ، والبيئة ، لملايين الشباب حول العالم ولأسباب أخرى لا حصر لها ، قدم لنا جميعا نموذجا لنكران الذات ، من خلال تفضيل الآخرين على انفسنا".

"لقد جعل هذا البلد مكانًا أفضل ، ولهذا سوف تتذكره الاجيال القادمة بامتنان وباعجاب ".

وقال ستارمر: "في كل مرحلة من مراحل قصتنا الوطنية على مدى العقود السبعة الماضية ، كان هناك رمزا للأمة نتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا".

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