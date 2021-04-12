الأرصاد تنشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة: ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غدًا الثلاثاء الموافق 13 أبريل، وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل الجاري، متوقعة أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على الأنحاء كافة ليسود طقس مائل للحرارة شمالًا حتى القاهرة الكبرى وحار جنوبا نهارًا، ولطيف ليلًا على كل الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء لنشاط رياح، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 13 و14 و15 و16 أبريل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، اعتبارًا من يوم الجمعة؛ ليسود طقس حار شمالًا حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة جنوبا نهارًا، ولطيف ليلًا على كل الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء وغرب البلاد لنشاط رياح، وذلك يوم السبت الموافق 17 أبريل.

وذكرت أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأحد الموافق 18 أبريل، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.