قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى السودان، تؤكد عمق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، خصوصًا الاقتصادي، ليستفيد السودان من التجربة المصرية بهذا الشأن.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك اتجاهات قوية لدعم السودان فيما يتعلق بالمساعدات والمنح والقروض، سواء من قبل المؤسسات الإقليمية أو الدولية، متابعًا: «نحن أمام مرحلة في غاية الأهمية من التعاون بين مصر والسودان».

وشدد نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، على تماثل وتمازج العلاقات بين البلدين، خصوصًا فيما يتعلق بتوجهاتهما السياسية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السودانية نموذج يحتذى به.

وذكر أن المرحلة التي يمر بها السودان تشابه ما مرت به مصر تقريبًا، قبل نجاح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد نقلة نوعية.

وبدأ وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأحد، زيارة رسمية للعاصمة السودانية الخرطوم، تستمر لمدة يومين، وذلك على رأس وفد يضم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورامي يوسف مستشار الوزير للسياسات الضريبية.

وقال معيط، إن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لمصر بتعزيز العلاقات مع أشقائنا في السودان وتقديم كل أوجه الدعم للحكومة السودانية وفي جميع الملفات ذات الأولوية.. مضيفا أن اجتماعاته مع المسئولين في الخرطوم ستبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبرامج والسياسات المصرية التي يرغب أشقاؤنا بالسودان في الاستفادة منها.