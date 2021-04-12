سوريا: 108 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

أجلت سورية 108 إصابات وعشر وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة السورية اليوم الأحد تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وقال البيان إنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 20226 ،مشيرا إلى 117 حالة شفاء من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14012.

وأضاف أنه تم تسجيل عشر وفيات بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1378.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة في مناطق شمال غرب سورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 21509 حالة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء بلغ 19572 ، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات 638 .