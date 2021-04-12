غرفة الجيزة: إقبال كثيف على معرض «أهلا رمضان» والتخفيضات تصل لـ30%

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض "أهلا رمضان" المقام بشارع فيصل شهد إقبالا جيدا من الزائرين خلال الأيام الأربعة أيام الأولى من افتتاحه، مشيرة إلى أن العروض والتخفيضات المقدمة من العارضين ساهمت في زيادة الإقبال، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية، إن المعرض يقام تحت رعاية محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وبدعم من الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي، ويضم أقساما للخضروات والفاكهة، واللحوم الحمراء، الحاصلات الزراعية والبقوليات، والدواجن، وياميش رمضان، مضيفا أن هذه السلع سيتم عرضها بأسعار مخفضة ستتراوح نسب الخصم فيها بين 15 - 30% من السعر الرسمي للمنتج، وذلك بالاتفاق مع العارضين.

وأضاف إمبابي أنه تم تخصيص مساحة داخل المعرض للمستثمرين اليمنيين الذين يمتلكون شركات مقيدة بغرفة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع السفارة اليمنية ممثلة في السفير الدكتور محمد علي مارم وبين مجلس إدارة الغرفة ومجلس الأعمال اليمني، لجذب الاستثمارات اليمنية ورؤوس الأموال من اليمن إلى محافظة الجيزة على وجه الخصوص.

كما أشار إلى أن المواطنين سيمكنهم الاستفادة من هذه العروض بداية من يوم افتتاح المعرض حتى نهايته، حيث أسعار السلع في أول يوم هي نفسها في آخر يوم للمعرض بالاتفاق مع العارضين.

وأضاف إمبابي أن فكرة إقامة المعرض تأتي من خلال الدور الذي تقوم به الغرفة بالتنسيق مع منتسبيها من التجار في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بمحافظة الجيزة.