سولسكاير: نحتاج لمعجزة «قد تحدث» للتتويج بالبريميرليج

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه، الذي قلص الفارق الذي يفصله عن جاره مانشستر سيتي المنفرد بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 11 نقطة بعد الفوز أمس الأحد على توتنهام هوتسبير، لا يزال يحتاج لمعجزة للحاق بفريق المدرب بيب جوارديولا.

وعوض يونايتد تأخره ليفوز 3-1 على أرض النادي اللندني أمس ويمكنه أن يقلص الفارق أكثر من ذلك إذا فاز في مباراته الناقصة لكن المدرب سولسكاير يستبعد إمكانية اللحاق بصاحب الصدارة.

وقال المدرب النرويجي "نظريا هذا غير مستحيل.. لكنه يحتاج للكثير. يحتاج هذا إلى معجزة.. لكن أحيانا المعجزات تحدث".

وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق 33 نقطة عن البطل ليفربول وبفارق 15 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

وأضاف سولسكاير "كل ما علينا هو العمل من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الانتصارات اللازمة لضمان مركز أفضل من الموسم الماضي".

وأردف قائلا "على الأقل نريد الاقتراب (من صاحب الصدارة) قدر المستطاع".

وسيلتقي يونايتد مع ضيفه غرناطة الإسباني الخميس المقبل في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي بعد فوزه في إسبانيا 2- 0 ذهابا.

وفي الدوري الإنجليزي سيلتقي في ملعبه مع بيرنلي بعدها بثلاثة أيام.