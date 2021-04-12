البرلمان الإيراني يتهم روحاني بتجاهل القوانين

وجه البرلمان الإيراني اتهامات ضد الرئيس حسن روحاني في صراع محتدم على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في البلاد، حيث يتهم النواب روحاني بتجاهل القوانين التي مررها البرلمان.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء يوم الأحد إن 190 من الـ235 مشرعا صوتوا لصالح توجيه الاتهامات للرئيس دون ذكر مزيد من الخلفيات والتفاصيل.

ويرى مراقبون ثمة صلة بين نتائج التصويت واستئناف المفاوضات النووية في فيينا، التي ربما تتطلب حلا وسطا مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من فوزهم في الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020، مارس المتشددون والمحافظون ضغطا لاستدعاء الرئيس المعتدل وإجباره على تقديم استقالته في نهاية المطاف.

ويقول المتشددون إن روحاني ابتعد بالجمهورية الإيرانية عن أهدافها الإيديولوجية بسياسات مؤيدة للغرب واتفاق فيينا النووي عام 2015.

من جانبه، يتهم روحاني المتشددين في البرلمان بالتضحية بالمصالح الوطنية من أجل صراعات محلية على السلطة قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل.