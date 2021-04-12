رئيس البرلمان الإثيوبي يزعم: قوى أجنبية تعمل على منع بناء سد النهضة

إثيوبيا: لن نتنازل عن حقوقنا الطبيعية باستخدام مواردنا المائية العابرة للحدود دون الإضرار بالآخرين



قال رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي، تاجيسي تشافو، إن «هناك قوى أجنبية تعمل على منع بناء سد النهضة»، مشيرًا إلى أن «الصراع في المنطقة التي يقع فيها السد بيد القوات الأجنبية».



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، مساء الاثنين، أن «سد النهضة قيد الإنشاء في منطقة متكل بإقليم بني شنقول»، لافتًا إلى أن السد يمثل «عيون وقلب وروح الشعب الإثيوبي».



من جانبه، وصف رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي آدم فرح، سد النهضة بأنه «مشروع ترك بصماته على جميع الإثيوبيين»، قائلًا إن «القوات الأجنبية تعمل على زعزعة استقرار منطقة البناء لتعطيل بناء السد».



وألقى باللوم على القوات الأجنبية في الصراع الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، وأوضح أنه مرتبط بشكل أساسي بسد النهضة، معلقًا: «نحن لا نتنازل عن سيادة الوطن والمواطنين وكرامة البلد، فالتاريخ شاهد ولقد أظهرنا أننا لن نتنازل».



وتابع أن «إثيوبيا تسعى لتحقيق السلام في المنطقة ولا تريد إيذاء الآخرين»، مشددًا على أنها «لن تتنازل عن حقوقها الطبيعية باستخدام مواردها المائية العابرة للحدود دون الإضرار بالآخرين».