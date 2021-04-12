«مستقبل وطن» مطروح: إطلاق مبادرة لاستخراج أوراق ووثائق ثبوتية لغير القادرين مجانًا

قال صالح سلطان أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، وعضو مجلس الشيوخ، إن تم إطلاق مبادرة مجتمعية؛ لمساعدة المواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة، واستخراج كافة الأوراق والوثائق الثبوتية من مصلحة الأحوال المدنية بمدينة مرسى مطروح، حيث تكفل الحزب بكافة الرسوم المالية نظير استخراج تلك المستندات، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين غير القادرين.



وأوضح أمين عام الحزب بالمحافظة، أن هناك الكثير من سكان البادية لا يحملون أوراقًا ثبوتية تكفل لهم حقوقهم، ومعظمهم من النساء اللاتي يسكن في جوف صحراء مصر الغربية بمحافظة مطروح، سيدات لا يملكن شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي أو وثائق زواج أو طلاق.



وأكد الأمين العام أهمية استخراج عقود الزواج، وبطاقات الرقم القومي، سواقط القيد، وشهادات الميلاد للأطفال، لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ومن هذا المنطلق تبنت أمانة الحزب تلك الحملة المجتمعية للسعي في استخراج الأوراق الثبوتية لهن للحصول على كافة حقوقهن.

وأضاف "سلطان" أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المحوري الذي يلعبه حزب مستقبل وطن في خدمة وتنمية المجتمع المحلي، ضمن خطة الإصلاح الاجتماعي من خلال تقديم كافة أنواع الخدمات التي يحتاجها المواطنين من أبناء المحافظة، لاسيما محدودي الدخل وغير القادرين ماديًا، مشيرًا إلى أن أمانة الحزب تكفلت بسداد قيمة هذه الأوراق والمستندات الثبوتية نيابة عن المواطنين غير القادرين.