محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في إنشاء محطتي وقود تعملان بالغاز الطبيعي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل في إنشاء محطتين وقود تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بمحيط منفذ النصر وشارع نهضة بورسعيد، ضمن أعمال إنشاء وتطوير 11 محطة تموين تعمل بالغاز الطبيعي في جميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير محطات تموين السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، بالإضافة إلى البنزين والسولار.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومستشار المحافظة للمساحة، ومدير التخطيط العمراني ومدير المتغيرات المكانية بالمحافظة، وممثلى الشركة الوطنية للطرق القائمة على تنفيذ محطتى الوقود.

واستمع محافظ بورسعيد -خلال الاجتماع- لمستجدات لآخر تطورات العمل من خلال التنسيق بين المحافظة والشركة الوطنية للطرق، كما اطلع على محاضر تسليم الأراضى للشركة، والانتهاء من كل الإجراءات، مؤكدا سرعة البدء فى أعمال إنشاء محطتى وقود شارع نهضة بورسعيد ومنفذ النصر ، موجها بتذليل كل العقبات لسرعة إنجاز الأعمال فى أقرب وقت.

ووجه اللواء عادل الغضبان -خلال الاجتماع- بضرورة وضع خطة زمنية للشركة القائمة على أعمال إنشاء محطات تموين الغاز الطبيعى، وذلك بما يتماشى مع أعمال التطوير التى تشهدها محطات الغاز بمختلف الأحياء، مشددا على أهمية إنشاء محطات وقود جديدة تعمل بالغاز الطبيعى خاصة فى محيط المناطق التى تشهد مشروعات خدمية وتنموية عملاقة للتيسير على المواطنين أثناء تلقي خدمات تموين السيارات.