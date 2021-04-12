البحرين تترأس اجتماع الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي

بحثت مملكة البحرين، خلال ترؤسها اجتماع الهيئة التنفيذية (91) لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، آخر مستجدات مشروع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأداء ومشاريع توصيات اللجان الفنية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال ترؤس الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري للاجتماع، حيث تم استعراض مشاريع التوصيات الخاصة بفحص الوافدين، الشراء الموحد الخليجي، التسجيل المركزي، والشئون المالية، كما تمت مناقشة تقرير المراجع الداخلي.

وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن الاجتماع للاعتماد وإصدار قرارات بشأنها في اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون القادم المزمع عقده نهاية أكتوبر 2021م.

وقدمت الهاجري التهاني بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يصادف السابع من أبريل من كل عام والذي حمل هذا العام شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة" وتمنياتها للجميع بموفور الصحة والعافية.