أصدرت وزارة التربية السورية قرارا استثنت فيه رياض الأطفال من قرار تعليق الدوام الصادر الأسبوع الماضي، في إطار قيود الوقاية من جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "الدوام في هذه المرحلة يستمر وفق تقويم العام الدراسي 2020-2021، وأن قرار الاستثناء جاء بناء على الطلبات المقدمة من الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في هذه المرحلة".

وأشارت الوزارة إلى أن "بقية مواد قرار إيقاف الدوام تبقى كما هي دون تعديل مع مراعاة الأنظمة والقوانين المعمول بها في مرحلة رياض الأطفال، والتشدد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وفق البروتوكول الصحي المعمم من التربية على مديرياتها".

وأعلنت الوزارة مطلع أبريل الجاري إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الأول وحتى الرابع، وتعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الخامس وحتى الثامن، بدءا من الاثنين الماضي.