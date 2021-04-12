الكويت: وفاة رجل أمن «دهس» خلال تأدية عمله على نقطة تفتيش

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، وفاة رجل أمن بعد دهسه خلال تأدية مهامه على نقطة تفتيش.

جاء ذلك في تغريدة للداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة لشرطة النجدة ’ادارة نجدة العاصمة‘ اثناء تأدية عمله (نقطة تفتيش) على طريق الدائري الأول عن طريق الدهس، وتم ضبط الداهس والتحفظ عليه.. انا لله وانا اليه راجعون".

وفي تغريدة منفصلة سابقة، أعلنت الداخلية الكويتية عن الافراج عن أعضاء بقوة الشرطة الموقوفين انضباطيا، حيث قالت إن ذلك جاء "بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم، وبمناسبة شهر رمضان".



وأضافت الداخلية الكويتية في بيانها: "أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم وذلك اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان لعام 1442 هجري".