محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية بقرية أسمنت في الداخلة

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، مشروع الصوب الزراعية بقرية أسمنت بالداخلة التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.

ووجه الزملوط بزيادة أعداد الصوب البالغ عددها ١٩ صوبة مع تنويع المنتجات الزراعية وإدخال زراعات جديدة إلى جانب الخضروات مثل البطيخ والفراولة والبامية والبصل، وفتح منافذ لبيع هذه المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 50%.

وقرر منح المشروع عين سطحية للتوسع في ري الصوب الحالية والجديدة.