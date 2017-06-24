 الأردن: لا تجمعات أو إفطارات رمضانية في المساجد - بوابة الشروق
الإثنين 12 أبريل 2021 12:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

الأردن: لا تجمعات أو إفطارات رمضانية في المساجد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:01 م

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، أنه لن يكون هناك تجمعات أو إفطارات رمضانية، في المساجد بعد صلاة المغرب خلال شهر رمضان المبارك.

 

وقال خلال مداخلة على إذاعة “جيش إف إم” الأردنية، إنه سيتم إغلاق المساجد بعد الانتهاء من أداء صلاتي المغرب والفجر، وذلك في إشارة إلى قرار الحكومة بالسماح بأداء صلاتي الفجر والمغرب بالمساجد خلال شهر رمصان، مجددا التأكيد على أن فتح المساجد مخصص فقط لأداء الصلاة

 

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ملتزمة بما يرد عن الجهات الطبية والصحية في الأردن من توصيات حفاظاً على الصحة العامة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك