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كهربا: مبعرفش أمثل.. وبخاف من الكلاب

كهربا
كهربا
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:28 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:28 م
قال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب كرة القدم المصري، إنه لم يمثل من قبل، معقبًا: «مبعرفش أمثل».

وأضاف، في تصريحات له خلال برنامج «خمس نجوم» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أنه لا يحب الكلاب، مؤكدًا أنه يخاف منهم.

وحل محمود عبدالرازق كهربا، لاعب النادي الأهلي المصري، ضيفًا غلى برنامج «خمس نجوم»، الذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.

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