الحشد الشعبي العراقي يحبط تسللا لإرهابي داعش في صلاح الدين

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أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنينن محاولة تسلل لعناصر داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال مسؤول استخبارات اللواء 41 بالحشد أبو علي الموسوي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، اليوم، إن قوات اللواء تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة من عناصر داعش الى منطقة السعلوه جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف الموسوي أن اللواء اشتبك مع عناصر داعش، وأجبرهم على الانسحاب باتجاه جزيرة صلاح الدين، بعد رصدهم عبر الكاميرات الحرارية.

وفي سياق آخر، أصيب 6 من عناصر القوات الأمنية العراقية في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي.

وقال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة انفجرت في أحد بساتين شيخي بضواحي ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة، أثناء عملية تمشيط بساتين حوض الوقف، مضيفا أن الانفجار أدى إلى إصابة 6 عناصر من الفوج التكتيكي.