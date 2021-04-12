التعاون الخليجي: التحول الرقمي ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات المستقبل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن التحول الرقمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته، واصفا عام 2020 بعام التحول الرقمي، حيث شهد العالم خلاله حركة متسارعة نحو الرقمنة، وسيكون العالم مختلفًا تمامًا عما كان عليه في السابق على الأصعدة كافة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الحجرف قوله، في كلمة خلال الاجتماع الأول لمنظمة التعاون الرقمي، إن "من تطبيقات الهاتف المحمول إلى التعليم عن بعد، ومن الخدمات الحكومية إلى الاستشارات الصحية، ومن التسوق عبر الإنترنت إلى التجارة الإلكترونية، جميعها عناصر مهمة لعصر رقمي أرحب يُحتم أن نكون مستعدين له اليوم، وفي المستقبل القريب".

وأشار إلى أن العديد من التقارير تشير إلى أنه بحلول نهاية عام 2021 من المتوقع أن يصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى 2.1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وأن تنمو التجارة الإلكترونية بنسبة 18%.

وأفاد بيان قمة العلا لمجلس التعاون بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك نحو التحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني، وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، الذي سيتم بلورته رسميًا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بعد اجتماع اليوم.