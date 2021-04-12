فالكاو يأمل في التعافي من الإصابة خلال 3 أسابيع

يأمل الكولومبي رادميل فالكاو لاعب جالطة سراي، في العودة إلى المستطيل الأخضر في غضون 3 أسابيع، بعد الجراحة التي خضع لها أمس الأحد، إثر تعرضه لإصابة في الوجه نتيجة التحام قوي أثناء مران، حسبما أفادت مصادر محلية.

وفي حال تمكن فالكاو من التعافي خلال هذه المدة، ربما يكون بوسعه المشاركة في نهاية الموسم الجاري، نظرًا لأن إصابة المهاجم الكولومبي المخضرم تمنعه من اللعب مرتديا قناعا واقيا، وفقا لصحيفة (فاناتيك) الرياضية التركية.

ولم يدل النادي ولا المستشفى التي أجرى بها اللاعب، الجراحة، بأي تصريحات حتى اللحظة حول موقف المهاجم الكولومبي.

وتعرض فالكاو لاصطدام عنيف وجهًا لوجه مع زميله في الفريق، كريم أكتوركوغلو، أثناء تدريبات تحضيرية.

وأكدت المستشفى، معاناته من كسر في الوجه، ليخضع لجراحة تجميلية تحت تأثير مخدر، حيث تم تعديل وضعية الجزء المكسور.

وكشفت مصادر طبية أمس الأحد، أن الجراحة تمت بنجاح، وأن المريض نقل إلى غرفة عادية، وفي حالة صحية جيدة، وأنه بدأ في التعافي.