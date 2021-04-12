هند زيادي تتذكر فيروز وأم كلثوم وصباح في كليب يا حب

أصدرت الفنانة المغربية هند زيادي، أغنية منفردة جديدة إختارتها من اللون الرومانسي ذو الطابع الموسيقي الشرقي، وأطلقت عليها عنوان "يا حب"، تعاونت بها في كتابة العمل مع سمير المجاري وفي الألحان مع رضوان ديري ومن توزيع رشيد محمد علي، وإنتاج الشركة المغربية "آرت توجور" وتحت إشراف ومتابعة مدير أعمالها المنتج أمين أحرميم.

وأطلقت هند زيادي، الأغنية مصورة فيديو كليب من إخراج المخرج زاكي ضمن سيناريو ذو طابع قديم ذهبت به إلى عالم الزمن القديم، إستذكرت به عمالقة الفن ضمن صور مرسومة رافقتها في جميع لقطات الكليب، كالفنانة فيروز والفنانتين الراحلتين أم كلثوم وصباح.

وأعربت هند عن سعادتها بهذا العمل الذي أبرز إمكانيات صوتها ومهارتها في غناء هذا النوع من الأغنيات الرومانسية التي تحتاج عملية التمكن.

وقالت: "أحببت العمل ككل من أول ما أسمعوني إياه، وسجلته بثقة كبيرة وحب، لأنه يحمل نوع موسيقي شرقي أحبه وأميل له"، شاكرة جميع أفراد فريق العمل من شاعر وملحن وموزع ومنتج على هذا المجهود الذي يصب في مصلحة العمل وإنتشاره.

وطرحت هند كليب "يا حب" من خلال قناتها الرسمية على اليوتيوب، الى جانب عدد من الفضائيات المغربية والعربية.