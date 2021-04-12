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الحكومة الفرنسية تستنكر الاعتداء على مركز إسلامي غربي البلاد

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 7:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 7:17 ص

نددت الحكومة الفرنسية بتدنيس جدران مركز ثقافي إسلامي غربي فرنسا بشعارات مناهضة للإسلام، معتبرة أن "الهجوم على المسلمين هجوم على الجمهورية".

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان إنه "اعتداء مقزز على حرية المعتقد وأن المسلمين يستحقون الحماية ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخرى في فرنسا".

وأضاف دارمانان بعد زيارته للمكان: "الهجمات على المسلمين هي هجمات على الجمهورية".

وكتبت عبارات مسيئة على جدار المبنى الذي يستخدم مصلى في مدينة رين مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا يوم الثلاثاء.

ومن بين العبارات التي كتبت على المبنى "الكاثوليكية دين الدولة" و"لا للأسلمة".

ووصف المركز الفرنسي للديانة الإسلامية الواقعة بأنها "عدوان لا يحتمل"، وكتب عبر "تويتر: "مع اقتراب رمضان وفي ظل تنامي الأفعال المناهضة للمسلمين يحث المركز الفرنسي للديانة الإسلامية المسلمين في فرنسا على التحلي باليقظة".

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