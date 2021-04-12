الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية، مؤكدا ضرورة العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابةِ الأممية.



وأضاف صالح - خلال إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر القادم، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين، أن الانتخاباتِ المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد حراكٍ شعبي ناهض يطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات، وأن تأمين حقِ العراقيين في اختيار ممثليهم بعيدًا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتِهم يمثل أولوية قصوى للخروج من ترسبات وتراكمات المراحل السابقة.



ودعا إلى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الجادةِ فيها والتعبير عن الإرادة الحرة، حيث إن الانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة، مشيرًا إلى أنه لابد من تهيئة المناخ السياسي المطلوب لرفع المعاناة وتحقيق العدالة في اختيار سلطات تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانة السيادة وحفظ الدولة وهيبتها وترسيخ العدالة بين المواطنين.



وأكد ضرورة العملِ والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات؛ لتأمين الرقابةِ الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يساهم في نجاحها، وبما يضمن سيادةَ واحترام القرار المستقل للعراقيين.



وتابع قائلًا: "الانتخابات ستجرى في ظروف نقدر وتقدرون حتمًا مصاعبها من جائحة فيروس كورونا المستجد والتحدي الأمني بمجابهة الإرهاب والخارجين عن القانون، إلا أننا نعول على همّةِ أجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا بتحملِ المسؤولية في حفظِ أمن الانتخابات والناخبين".



وفي سياق آخر، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، في بيان اليوم، "إن العراق يمتلك حاليًا 3 أنواع من لقاحات فيروس كورونا، حيث أنه تم استلام 50 ألف جرعة من لقاح (فايزر)"، مؤكدا أن هذه اللقاحات آمنة ولا تحتوي على أي أعراض جانبية.

ومن جهته، دعا المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، المواطنين العراقيين إلى التوجه لمراكز التلقيح للسيطرة على هذا الوباء الخطير، ودعت الوزارة مكاتب الخطوط الجوية إلى عدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن ما لم يبرز بطاقة أخذ لقاح فيروس كورونا، مشددة على أنها ستقوم بغلق أي مول أو محل أو مطعم ما لم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح، وكذلك العاملين بكافة المستشفيات الأهلية والمختبرات والصيدليات.