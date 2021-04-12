 إعادة ممارسة النشاط لـ3 صيدليات.. وغلق 21 كيانا طبيا بالدقهلية - بوابة الشروق
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إعادة ممارسة النشاط لـ3 صيدليات.. وغلق 21 كيانا طبيا بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:45 ص
قرر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، غلق مخزن أدوية بمدينة ميت غمر، إداريًا لمخالفته للقانون وممارسته النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.

قرر وكيل الصحة، إعادة ممارسة النشاط لعدد 3 صيدليات في مركزي طلخا والسنبلاوين، بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للغلق، وتلافي المخالفات وتعيين مدير مسئول، وغلق 21 من العيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر في تخصصات "الأطفال، والأسنان، والتحاليل الطبية، والنسا والتوليد، والعلاج الطبيعي، والباطنة، والقلب، والجلدية، وجراحة العظام، والانف والأذن، والطب النفسي"، في كل من المنصورة ودكرنس وطلخا؛ لتشغيلها بدون ترخيص ووجود مخالفات بها.

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