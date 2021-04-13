طمأنت الفنانة هند صبري، جمهورها على تعافيها تمامًا من فيروس كورونا، ذاكرة أنها اليوم تصور آخر مشاهد مسلسل «هجمة مرتدة» الذي سيعرض بداية من الغد على فضائية «dmc».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن مسلسل «هجمة مرتدة» استغرق العمل به نحو عام و6 أشهر، نظرًا لظروف فيروس كورونا العام الماضي والتي منعت مشاركته بالموسم الرمضاني الماضي.

وأضافت أن المسلسل عبارة عن 30 فيلمًا وليس حلقة، مشيرة إلى الجهد المبذول من كل فريق العمل ليخرج بالصورة التي تليق بعقل المشاهد.

وذكرت أن مسلسل «هجنة مرتدة» العمل الدرامي الأول للمخرج أحمد علاء، والذي حرص على تقديم 30 حلقة سينمائية خلال العمل؛ نظرًا لكونه مخرج سينمائي.

وتوجهت بالشكر لشركتي سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية على حرصهم على خروج المسلسل بأفضل صورة وتوفيرهم جميع الإمكانيات لتصوير بعض المشاهد في بلاد أوربية خلال فترة كورونا التي يصعب فيها السفر.

وأعربت عن أمالها في أن ينال العمل إعجاب المشاهدين، خاصة وأنه تم بذل مجهود كبير به على مدار الفترة الطويلة الماضية، لافتة إلى أنه العمل الأطول على الإطلاق بالنسبة لكل فريق العمل.

وأشارت إلى صعوبة مسلسل «هجمة مرتدة» ليس لصعوبة المشروع وإنما نظرًا للظروف التي تم تصويرها فيها، متابعة: «كنت بتكلم مع الفنان الكبير هشام سليم وبقوله ليالي الحلمية استغرق كده؟.. قالي اقل من ده».

وأوضحت أن طول مدة تصوير العمل ساهمت في إجادة المؤلف باهر دويدار في كتابته، وابتكار المخرج أحمد علاء للمشاهد، معقبة: «مفيش مشهد اتكروت، احترما للمشاهدين».

ولفت إلى مشاركة عدد كبير من النجوم الكبار في العمل كالفنانين هشام سليم وأحمد فؤاد نجم وصلاح عبدالله وعبدالرحمن أبوزهرة ونضال الشافعي، والفنانتين ماجدة زكي وإنجي المقدم وندى موسى، إضافة إلى مشاركة الفنانين الشباب كأحمد صلاح حسني وخالد أنور وميان السيد، فضلًا عن الوجوه الجديدة ونجوم من الوطن العربي.

واستطرد أن شخصيتها في المسلسل اسمها «دينا أبوزيد» عميلة للمخابرات المصرية، معربة عن سعادتها بالعمل مرة أخرى مع الفنان أحمد عز بعد 20 عامًا.