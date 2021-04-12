جدل حول ترميم لوحة قيمتها أكثر من 400 ألف دولار في سول

بعد التشويه غير المتعمد للوحة من الأكريليك تبلغ قيمتها أكثر من 400 ألف دولار في معرض في سول، عارضت الشركة المشاركة في تنظيم المعرض، فكرة إزالة بقع الطلاء غير المرغوب فيها التي أدت إلى تشويه اللوحة.

وقالت سون جي يون، مديرة شركة "كونتنت كرريتورز أوف كالتشر" المنظمة المشاركة للمعرض، في العاصمة الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، إن الكثير من الأشخاص علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن البقع تبدو "وكأنها جزء من العمل الفني".

وقالت إن شركتها ترغب في إقناع فنان الجرافيتي الأمريكي، جون وان، واسمه الحقيقي جون أندرو بيريلو، بعدم المطالبة بترميم لوحته التي تحمل اسم "بلا عنوان".

وقالت إن "ترميم اللوحة سيتكلف نحو 10 ملايين وون (8900 دولار)".

وكان زوجان شابان قاما دون قصد، بتشويه اللوحة التي يبلغ طولها 7 في 36ر2 مترا بإضفاء لمسات صغيرة من اللون الاخضر الداكن عليها في أواخر مارس الماضي، حيث اعتقدوا أنها لوحة غير مكتملة يمكن أن يساهم الجمهور فيها في إطار حدث تشاركي.