المقاصة يفتقد بيكلي أمام بيراميدز ويستعيد فوافي

يغيب الإثيوبي شميلس بيكلي لاعب مصر المقاصة عن المشاركة في مباراة فريقه القادمة ضد بيراميدز يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، بسبب تأخر عودته إلى القاهرة عائدًا من بلاده على أن يصل إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل أي قبل 24 ساعة من موعد مباراة فريقه ضد بيراميدز.

فيما انتظم باولن فوافي لاعب المقاصة في تدريبات فريقه يوم السبت الماضي وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة بيراميدز، لاسيما عقب الاطمئنان على حالته البدنية، بعد فترة غياب طويلة منذ توقف الدوري المصري لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي.

ودخل فريق المقاصة معسكرا مغلقًا بمدينة الإسماعيلية الأسبوع الماضي، ضمن تحضيراته لاستئناف مبارياته بالدوري، ويخوض الفريق الفيومى أول مباراة يوم الأربعاء المقبل ضد بيراميدز بالجولة الـ16 من عمر الدوري الممتاز وهي الفترة التي استغلها الجهاز الفني فى إقامة معسكر مغلق للتعرف أكثر على اللاعبين وعلاج الأخطاء التى وضع يديه عليها .