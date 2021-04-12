رئيس التشيك يعرب عن رغبته في استخدام كرسي متحرك في المستقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان عن رغبته في استخدام كرسي متحرك في الفعاليات العامة في المستقبل.

ونقلت صحيفة برافو في نسختها لليوم عن زيمان (76 عاما) القول "لا أرى خطأ في ذلك".

وقال إن حالة ساقه "غير مرضية" بسبب تطور مرض عصبي يطلق عليه الاعتلال العصبي.

وأضاف أنه لن يستسلم وسوف يستمر في السير بمساعدة عصا في درجات الحرارة الأكثر دفئا.

وكان زيمان قد شوهد جالسا أثناء أداء وزير الصحة الجديد بيتر ارينبيرجر اليمين الدستورية لتولي المنصب الأربعاء الماضي، وهذا أدى لتكهنات بشأن صحته.

من ناحية أخرى، يتوقع وزير الخارجية توماس باتريك أن يتم استدهاؤه قريبا. وقال باتريك (39 عاما) إن هذا قرار سياسي من قيادة حزبه الديمقراطي الاشتراكي.

وأضاف أنه ليس سرا أنه كان بمثابة شوكة في جنب الرئيس الرئيس لفترة طويلة.

وعلى عكس زيمان، تحدث باتريك ضد استيراد محتمل للقاح الروسي لفيروس كورونا "سبوتنك في" وضد مشاركة الشركات الروسية في توسيع محطة دوكوفاني للطاقة النووية.