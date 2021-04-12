صحيفة: السعودية تواصل دورها تجاه الاقتصاد العالمي بتسريع التعافي من كورونا

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن السعودية تواصل دورها الفاعل تجاه الاقتصاد العالمي، وهو الهدف الذي تصدر أجندة رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم على مدار عام، بالتعاون والشراكة مع الدول الأعضاء، ولا تزال تبذل جهودها ومواقفها الداعمة لتوسيع دائرة الاهتمام بمستقبل الاقتصاد العالمي.

وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان (الانتعاش الاقتصادي)- إلى أن آثار جائحة كورونا وفاتورتها الباهظة اختبار لاقتصاد المملكة، بقدر ما أكدت قوته وقدرته على استيعاب التحديات المباشرة وآثارها على الاقتصاد المجتمعي، وتمثل ذلك في المبادرات المتكاملة الداعمة للقطاع الخاص وشتى الجوانب والشرائح المتأثرة، بالتوازي مع الإجراءات الصحية الشاملة، مما أسهم تباعا في تجاوز عنق الأزمة، واستعادة الانتعاش التدريجي منذ النصف الثاني من العام الماضي.

وبينت أن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف محمد الجدعان أكد خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، على هذه الحقائق وما تتمتع به المملكة من أُسس اقتصادية قوية، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة، وما سجله صندوق النقد الدولي من رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الحالي إلى 2.9% وهو معدل يفوق مستهدفات اقتصاديات كبرى في أوروبا في ظل الجائحة، مما يعكس استمرار المملكة في تسريع التعافي للاقتصاد السعودي.