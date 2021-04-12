120 ألف سائح في رحلات سنغافورة البحرية إلى اللامكان

قال مجلس السياحة في سنغافورة إن أكثر من 120 ألف من سكان المدينة الدولة شاركوا فيما يطلق عليه رحلات السياحة البحرية إلى اللامكان في إطار برنامج حكومي أطلق العام الماضي.

وقالت آني تشانج، من المجلس: "أكملنا أكثر من 90 عملية إبحار، بأكثر من 120 ألف راكب ولم يتم الإبلاغ عن حالات كوفيد-19 خلال هذه الرحلات".

وأوضحت شركة "رويال كاريبيان إنترناشونال"، وهي إحدى الشركات القائمة على تشغيل الرحلات البحرية بموجب برنامج "كروز سيف"، أنها سوف تمدد الموسم المحلي من يونيو إلى أكتوبر، في ظل "الطلب المتزايد في سنغافورة" على الرحلات التي تمثل متنفسا.

وكانت عمليات الإبحار ذهابا وإيابا ضمن الخيارات القليلة أمام سكان سنغافورة الذين يسعون لقضاء عطلات بحثا عن بعض الراحة من الجائحة والإغلاق.

وأدت تداعيات الجائحة إلى شبه انهيار في صناعة السياحة والسفر في أنحاء العالم.

وأشارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مؤخرا إلى تراجع حجم السفر في أنحاء العالم خلال شهر يناير بنحو 90%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

وشهدت منطقة أسيا والمحيط الهادئ أكبر تراجع في حجم السياحة، بحسب المنظمة، فيما أغلقت معظم دول المنطقة حدودها منذ مارس 2020 أمام السفر، باستثناء الحالات الضرورية، والتجارية، وعودة مواطنيها أو من يحملون إقامات بها.