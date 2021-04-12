«النمر» مديرًا تنفيذيًّا للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، قراراً بتكليف الدكتور محمد كمال النمر، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية بالجامعة لمدة عام قابل للتجديد.

يشغل الدكتور محمد النمر حالياً منصب مدير مشروع البنية التحتية لشبكات المعلومات ومدير شبكة معلومات الجامعة ومركز الخدمات العامة للحاسبات والتكنولوجيا ومنسق عام نوادى تكنولوجيا المعلومات.

حصل الدكتور محمد النمر، على بكالوريوس الهندسة الكهربية تخصص القوى والآلات عام 1995 ، وعُين معيد عام 1996 ، ثم حصل على دبلومة المطورين المحترفين من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لرئاسة الوزراء عام 2000. ثم حصل على درجة الماجستير عام 2002 ، ودرجة الدكتوراه عام 2007 من جامعة كيوشو اليابانية من كلية الدراسات العليا للهندسة الكهربية وتكنولوجيا المعلومات، كما عمل مديرًا للمركز الدراسى للجامعة المصرية للتعلُم الإلكترونى بطنطا وتدرج في الوظائف العلمية حتي وصل إلي درجة أستاذ مساعد عام 2017.