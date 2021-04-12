الهند تحظر تصدير لقاح ريميدسفير في ظل تفشي فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الهندية، في بيان أنها حظرت تصدير عقار ريمديسيفير في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على أراضيها إلى مستوى يومي جديد، وفي وقت يتزايد الطلب على العقار المستخدم في علاج الفيروس.

وشهدت البلاد ذات المساحة الشاسعة ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وأحصت 152 ألف حالة جديدة أمس الأحد، ليصل عدد الإصابات إلى 13.3 مليون إصابة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأدت الزيادة في الحالات إلى "ارتفاع مفاجئ في الطلب"على العقار.

وأضافت الوزارة في بيان أن هناك احتمال لزيادة إضافية في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة، موضحة أن حظر التصدير ساري المفعول إلى حين تحسن الوضع.

وريمديسيفير الذي تصنعه شركة "جلعاد" الأمريكية كان بين أوائل العقاقير التي أظهرت فعالية نسبية في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي بعض المصابين بكوفيد-19.