محافظ المنيا: إطلاق 22 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة منذ مطلع 2021

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مبادرة «حياة كريمة» تشمل كل القطاعات، منها الصحة، لافتًا إلى إطلاق 22 قافلة طبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة منذ يناير لعام 2021 وحتى الآن.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن القافلة الطبية عبارة عن مستشفى متنقل بعدد 10 سيارات، تضم كل التخصصات الطبية: أطفال ونساء وتوليد وتنظيم أسرة وجراحة وعظام وباطنة، موضحًا أنها تستهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين.

ولفت إلى أن القافلة الطبية تستمر لمدة يومين بالقرية وتوقع الكشف الطبي على نحو 1700 مواطن وتصرف لهم العلاج بالمجان، مشيرًا إلى تحويل الحالات التي تحتاج استكمال العلاج إلى المستشفيات وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يشمل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق والحدات الصحية والأبنية التعليمية، قائلًا إن أعمال الصرف الصحي والمياه بدأت في 40 قرية على الأرض.

وتنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية بني حسن الأشراف التابعة لمركز المنيا؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي القرية، وذلك خلال يومي 12 و13 أبريل الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها رئيس الجمهورية؛ للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.