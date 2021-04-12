حبس مزارع بتهمة قتل شاب بـ«شومة» في بسمالوط

قرر المستشار محمد حمزة، رئيس نيابة سمالوط العامة، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حبس "فتحي -ع 48" مقيم بقرية أبو حاوية التابعة لمجلس قروي شوشة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامة بقتل "عيد" مقيم بقرية إطسا بمركز سمالوط شرق، وذلك بعد خلاف معه وشكه في ارتكاب عمل فاضح مع أحد أفراد منزله، حيث قام الجاني باصطحاب المجني عليه علي محور سمالوط العلوي وقام بقتله بعصاية خشب "شومة" ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة علي الفور.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من العقيد أحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، يفيد بقيام شخص مقيم بإحدى قري مركز سمالوط غرب، بقتل شخص آخر على محور سمالوط، وأودعت الجثة تحت تصرفات النيابة العامة.



وأمر اللواء محمود خليل بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته ورئاسه اللواء خالد عبد السلام والعميد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المديرية، وتوصل فريق البحث، إلى قيام شخص يدعي "فتحي . ع 48" ومقيم بقرية أبو حاوية التابعة لقرية الروبي مجلس قروي شوشة، بقتل المدعو "عيد " ومقيم بقرية إطسا بمركز سمالوط شرق، وذلك بعد خلاف معه وشكه في ارتكاب عمل فاضح مع أحد أفراد منزله، وقام الجاني باصطحاب المجني عليه علي محور سمالوط العلوي وقام بقتله بعصاية خشب "شومة"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة علي الفور.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم القبض علي الجاني و بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة العامة بخروج فريق عمل النيابة لتمثيل الواقعة، وتم تمثيل الجريمة بحضور رئيس نيابة سمالوط العامة ووكلاء النيابة والبحث الجنائى.