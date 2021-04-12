 عون: الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي المالي أما الأبرياء فيفرحون به - بوابة الشروق
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عون: الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي المالي أما الأبرياء فيفرحون به

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
رويترز
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 5:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 5:26 ص

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الفاسدين "هم من يخشون التدقيق الجنائي المالي".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال عون: "الفاسدون هم من يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به".

وفي 7 أبريل الحالي أعلن عون عن وجود مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه، معتبرا أن الهدف من ذلك جعل شركة "ألفاريز ومارسيل" "تيأس وتترك لبنان ليفلت المجرمون من العقاب.

وأشار إلى أن "التدقيق هو مدخل لمعرفة من سبب جريمة الانهيار المالي"، لافتا إلى أن "هذا ليس مطلبا شخصيا بل هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد وهو أولا مطلب الشعب اللبناني".

وأضاف أن "سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية.. فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد".

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