حقيقة فسخ وحيد خليلودزيتش عقده مع المغرب

كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن فسخ التعاقد بين الاتحاد المغربي لكرة القدم ووحيد خليلودزيتش، المدير الفني لأسود الأطلسي.

وذكر موقع لو 360 سبورت المغربي: "نفى عضو باتحاد الكرة الأخبار الأخيرة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصعيد الموقف ضد المدرب وحيد خليلوزيتش، بعد تصريحاته الأخيرة لإحدى وسائل الاعلام البوسنية".

وأضاف: "نفى المصدر المذكور كل الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص عزم اتحاد الكرة فك الارتباط مع وحيد خليلوزيتش، مؤكدًا أن تدخل ضمن خانة الإشاعة المغرضة".

وأوضح المصدر وفقًا لما نقلته الصحيفة المغربية أن خليلودزيتش يقضي إجازته حاليا في فرنسا رفقة أسرته، مؤكدًا أن خبر إقالته مجرد إشاعة، وأن اتحاد الكرة المغربي لا يمكنه اتخاذ مثل هذه القرارات قبل أشهر قليلة من كأس العالم 2022.

يُذكر أن المدرب البوسني خليلودزيتش الذي ارتبط اسمه بتدريب المنتخب المصري خلفًا لكارلوس كيروش، نجح في التأهل مع المنتخب المغربي لكأس العالم 2022 بعد الفوز على الكونغو بنتيجة 5-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من الجولة الفاصلة في التصفيات.